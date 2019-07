Yerko Leiva en respuesta a Rodrigo Goldberg: No comparto su opinión, yo salí por un tema deportivo

El joven volante se refirió a su decisión de no renovar con el cuadro azul, asegurando que no tuvo que ver con una cuestión económica.

El joven volante nacional Yerko Leiva, quien terminó contrato con Universidad de Chile el pasado 30 de junio, se refirió a las razones de su salida y dijo no estar de acuerdo con la opinión de Rodrigo Goldberg el que dijo sentir pena por "que los jugadores no quieran estar en la U".

"Este último tiempo se han hablado muchas cosas y la verdad es que mi decisión no pasó por un tema económico, fue netamente deportivo", dijo Leiva en entrevista con el sitio Redgol.

"En estos tres años que estuve en el plantel, en el 80 por ciento de los partidos no jugué en mi posición, y cuando agarré continuidad, comenzaron a traer jugadores en mi puesto, lo mio fue deportivo y no económico y se lo dejé en claro a Sergio (Vargas) en las reuniones que tuvimos", agregó.

Asimismo contó que "es verdad que yo esperé seis meses a que la U me diera una respuesta, y eso gatilló en la decisión que tomé yo y que se lo hice saber a mi representante".

Sobre los dichos de Goldberg, expresó: "Te hablo por mí, no comparto eso. Principalmente porque desde chico fui de la U, soy de la U y toda la vida seré de la U. Fue una decisión difícil, soy hincha y era un sueño desde chico vestir la camiseta de la U, por suerte pude, tuve la suerte de salir campeón. Son decisiones que hay que tomar, duras, pero la verdad es que no comparto la opinión que tuvo (Goldberg). Son decisiones que hay que tomar y a mi me dolió eso", cerró.