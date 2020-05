Dirigente de Rangers: Para Sebastián Moreno no hay más alternativa que renunciar

Jorge Yunge fue invitado por el presidente de la ANFP a integrarse al directorio, pero finalmente no accedió.

El director de Rangers de Talca y ex presidente del club piducano, Jorge Yunge, surgió hace unos días como una opción para integrarse al directorio de la ANFP en medio del quiebre que tiene al presidente del organismo, Sebastián Moreno, a un paso de dejar el sillón de Quilín.

Yunge fue invitado hace unos días por la directiva de Moreno para unirse a la dirigencia de la Asociación y aunque en un comienzo se había mostrado llano a participar, finalmente optó por no hacerlo debido a la polarización que existe en el consejo de presidentes.

"Yo pertenecía a la lista de Jorge (Uauy, rival de Moreno), pero accedí a aceptar la invitación únicamente en pro del fútbol. Lamentablemente se intentó hacer un consejo virtual, pero los opositores decidieron no aceptar. Luego (Moreno) buscó hacer un consejo presencial, pero no se dio el quórum y tuvo que suspender", contó Yunge en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Hoy el tema está demasiado dividido, y al no visualizar una unión de los clubes sentí que mi participación no tenía ningún sentido y decidí dar un paso al costado", añadió.

El directivo, uno de los propietarios minoritario del elenco talquino, dijo que ante todos estos antecedentes, la salida de Moreno se hace inminente.

"La situación es muy compleja. Hoy la mayoría de su directorio se fue y así es muy difícil administrar la ANFP. Ni siquiera puede llamar a reunión de directorio y menos a un consejo de presidentes, y no sé qué estarán pensando para normalizar todo, porque en la situación que están no hay más alternativa que renunciar. El tema es cuándo, porque no es llegar e irse y dejar a la ANFP acéfala", explicó.

"Me imagino que los clubes se estarán reuniendo con él para llegar a algún acuerdo", comentó.