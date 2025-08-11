Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
ANFP

Dura acusación de Ángel Botto: favoritismo del Tribunal de Disciplina en el fútbol chileno

Ángel Botto disparó con ventilador en medio del posible castigo de Arturo Vidal.

Luís Felipe Labrín
El expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP Ángel Botto no tuvo filtro para criticar con todo a los actuales miembros del organismo y también a la Comisión de Árbitros, todo esto a propósito de los reclamos de "robo" de Arturo Vidal tras el empate de Colo Colo ante Everton y las constantes quejas de Jorge Almirón.

En diálogo con Al Aire Libre, Botto se refirió al posible castigo de Vidal, que estima en un mínimo de dos fechas, lo que comparó con los episodios de Jorge Almirón (hace algunas semanas) y Marcelo Díaz (el año pasado), quienes también hablaron de "robo", pero salieron impunes.

Botto señaló: "Esto es una opinión muy personal. A mí me da la impresión de que en este tribunal, que a mi juicio lo he hecho muy mal, en distintas ocasiones, hay fuero para determinados jugadores o determinados equipos".

En el caso puntual de Almirón, no hubo castigo porque la Comisión de Árbitros no lo denunció, lo que para Ángel Botto no es sorpresa.

"La Comisión de Árbitros siempre arruga, históricamente arruga. Se lo puedo decir yo con propiedad que estuve 23 años en eso. Tratan de no meterse, de no generar conflicto con los jugadores... Los que no debieran arrugar son los miembros del tribunal, los que no debieran arrugar son el directorio, que también tienen la facultad de denunciar".

"Un partido (por esta falta puntual), porque eso se va a estimar como un reclamo indebido. Pero ya Vidal tiene agravante por la circunstancia de haber sido expulsado, tiene una contra Audax. Va a tener a lo mínimo dos partidos (en total)", expresó.

Temas #Deportes #Fútbol #ANFP

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
