Dura acusación de Ángel Botto: favoritismo del Tribunal de Disciplina en el fútbol chileno

El expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP Ángel Botto no tuvo filtro para criticar con todo a los actuales miembros del organismo y también a la Comisión de Árbitros, todo esto a propósito de los reclamos de "robo" de Arturo Vidal tras el empate de Colo Colo ante Everton y las constantes quejas de Jorge Almirón.

En diálogo con Al Aire Libre, Botto se refirió al posible castigo de Vidal, que estima en un mínimo de dos fechas, lo que comparó con los episodios de Jorge Almirón (hace algunas semanas) y Marcelo Díaz (el año pasado), quienes también hablaron de "robo", pero salieron impunes.

Botto señaló: "Esto es una opinión muy personal. A mí me da la impresión de que en este tribunal, que a mi juicio lo he hecho muy mal, en distintas ocasiones, hay fuero para determinados jugadores o determinados equipos".

En el caso puntual de Almirón, no hubo castigo porque la Comisión de Árbitros no lo denunció, lo que para Ángel Botto no es sorpresa.

"La Comisión de Árbitros siempre arruga, históricamente arruga. Se lo puedo decir yo con propiedad que estuve 23 años en eso. Tratan de no meterse, de no generar conflicto con los jugadores... Los que no debieran arrugar son los miembros del tribunal, los que no debieran arrugar son el directorio, que también tienen la facultad de denunciar".

"Un partido (por esta falta puntual), porque eso se va a estimar como un reclamo indebido. Pero ya Vidal tiene agravante por la circunstancia de haber sido expulsado, tiene una contra Audax. Va a tener a lo mínimo dos partidos (en total)", expresó.

