Ex esposa de Sergio Jadue: Me vi afectada por los errores que él cometió

La ex esposa del ex presidente de la ANFP Sergio Jadue, María Inés Facuse, explicó los motivos por los cuales decidió interponer un recurso de protección en contra de Amazon Prime Video y el cineasta Pablo Larraín por la producción de la serie "El Presidente", en que aparece un personaje con su nombre, el cual fue acogido a trámite.

"Desde que salió la serie, varios abogados de Chile se contactaron conmigo para saber qué iba a hacer. Tengo tantos remas judiciales pendientes que no lo tomé en cuenta", señaló al medio Las Ultimas Noticias.

"En la serie aparecen mis hijos y yo como si hubiera sido la que creó todo esto, la que armó el personaje detrás de mi marido, porque aún estoy casada con él. Eso me dañó enormemente", agregó.

"Me vi afectada por los errores que él cometió. Yo siempre traté de que a él le fuera bien, pero nunca me imaginé que iba a caer en ese círculo y que nos tuviéramos que ir de Chile para que él tuviera cooperación del FBI", prosiguió al matutino.

Según Facuse, se sintió "vulnerada" con la serie: "Encuentro bastante injusto el juicio que se me hizo. Espantoso. Muchos capítulos no los quise ni ver. Lo he pasado muy mal. Nunca me pidieron autorización para el uso de mi imagen ni mi versión".

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el recurso interpuesto por la mujer.