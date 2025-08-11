La advertencia de Guarello: ANFP podría hipotecar su futuro a dos poderosos agentes

La ANFP enfrenta la mayor tormenta financiera de su historia: debe pagar US$ 40 millones a TNT Sports tras perder el arbitraje por los derechos de TV.

Mientras Quilín baraja fórmulas como volver a los playoff o regalar partidos extras, Juan Cristóbal Guarello lanzó un dardo certero: solo los representantes tienen bolsillo para rescatar al fútbol chileno.

💰 ¿Por qué la ANFP necesita dinero urgente?

El fallo obliga a desembolsar US$ 40 millones. Sin liquidez ni líneas de crédito, la dirigencia planea compensar a TNT con encuentros adicionales y, además, descontar parte del pago mensual que los clubes reciben de la señal. El ajuste golpeará directo a las planillas: Colo Colo perderá $41 millones al mes; la U, $35 M; la UC, $31 M; el resto de Primera, $28 M; y los equipos de Ascenso, $12 M.

🏦 ¿Quién puede prestar plata a la ANFP? 🤔

“¿Quién se arriesga en este negocio? Solo Felicevich y Bragarnik”, disparó Guarello en La Hora de King Kong. El periodista sostiene que ambos agentes manejan efectivo fresco y estarían dispuestos a prestar, no los 40, pero sí unos 15 millones de dólares con intereses. El riesgo: terminar entregando el control del balompié criollo a los representantes.

⚖️ ¿Cómo impactará el recorte a los clubes?

Menos caja para refuerzos y sueldos.

Mayor dependencia de ventas al extranjero.

Presiones para instaurar torneos más “vendibles” (playoff, liguillas).

Los dirigentes aceptan el recorte hasta 2033, fecha de término del contrato con TNT. Sin nuevos ingresos, la brecha entre grandes y chicos podría agrandarse.

🚨 ¿Qué alternativas baraja la ANFP?

Partidos extra sin costo para TNT.

Revivir los playoff para sumar rating.

Copas de verano obligatorias.

Créditos privados de agentes.

Guarello advierte: “Cuidado, la salida fácil puede ser hipotecar la ANFP a quienes ya dominan el mercado de pases”.