La advertencia de Guarello: ANFP podría hipotecar su futuro a dos poderosos agentes
El periodista Juan Cristóbal Guarello se refirió a los problemas que podría vivir el fútbol chileno por la deuda de la ANFP con TNT.
La ANFP enfrenta la mayor tormenta financiera de su historia: debe pagar US$ 40 millones a TNT Sports tras perder el arbitraje por los derechos de TV.
Mientras Quilín baraja fórmulas como volver a los playoff o regalar partidos extras, Juan Cristóbal Guarello lanzó un dardo certero: solo los representantes tienen bolsillo para rescatar al fútbol chileno.
💰 ¿Por qué la ANFP necesita dinero urgente?
El fallo obliga a desembolsar US$ 40 millones. Sin liquidez ni líneas de crédito, la dirigencia planea compensar a TNT con encuentros adicionales y, además, descontar parte del pago mensual que los clubes reciben de la señal. El ajuste golpeará directo a las planillas: Colo Colo perderá $41 millones al mes; la U, $35 M; la UC, $31 M; el resto de Primera, $28 M; y los equipos de Ascenso, $12 M.
🏦 ¿Quién puede prestar plata a la ANFP? 🤔
“¿Quién se arriesga en este negocio? Solo Felicevich y Bragarnik”, disparó Guarello en La Hora de King Kong. El periodista sostiene que ambos agentes manejan efectivo fresco y estarían dispuestos a prestar, no los 40, pero sí unos 15 millones de dólares con intereses. El riesgo: terminar entregando el control del balompié criollo a los representantes.
⚖️ ¿Cómo impactará el recorte a los clubes?
-
Menos caja para refuerzos y sueldos.
-
Mayor dependencia de ventas al extranjero.
-
Presiones para instaurar torneos más “vendibles” (playoff, liguillas).
Los dirigentes aceptan el recorte hasta 2033, fecha de término del contrato con TNT. Sin nuevos ingresos, la brecha entre grandes y chicos podría agrandarse.
🚨 ¿Qué alternativas baraja la ANFP?
-
Partidos extra sin costo para TNT.
-
Revivir los playoff para sumar rating.
-
Copas de verano obligatorias.
-
Créditos privados de agentes.
Guarello advierte: “Cuidado, la salida fácil puede ser hipotecar la ANFP a quienes ya dominan el mercado de pases”.