La ANFA pidió explicaciones a la Conmebol por solicitud de separación de la Federación de Fútbol

El presidente de la ANFA, Justo Alvarez, se mostró disgustado con la solicitud que realizó la Conmebol a la ANFP de separar la Federación de Fútbol de Chile y exigió explicaciones al presidente del organismo sudamericano, Alejandro Domínguez.

"El día de ayer -lunes. le envié un oficio al presidente de la Conmebol para que me explique la situación que hemos escuchado por los medios de comunicación", señaló en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Mientras no responda formalmente el oficio, no me voy a referir al tema. Recurrimos a la Conmebol y al presidente Domínguez para que me pueda responder, porque la Federacion no es una persona", advirtió.

Luego, continuó sosteniendo que "esto no es un fundo, y si él mandó un oficio a título personal, no sé si lo hizo a la ANFP o a la Federación, y si lo hizo a la Federación, muy mal, él no es patrón de fundo".

Alvarez aclaró que siempre se ha mostrado a favor de la separación de la entidad, e incluso que su directorio no esté compuesto por dirigentes en ejercicio de ANFP o de ANFA: "Ahora somos cuatro, podría decir que renunciemos todos y queda a la deriva la Federación, pero acá no ha habido problemas, los problemas están en la ANFP".

"Hoy dicen que tienen que estar separadas y por qué no antes, ¿es por los 20 millones que da la Conmebol al presdiente de la Federació?... entonces, ahora hay que sepearar, hoy -Moreno- dice que debe ser independiente la Federación y porqué no me hizo caso cuando le dije", agregó.

La Confederación Sudamericana de Fútbol pidió que la Federación de Fútbol de Chile sea un ente independiente en medio del conflicto que atraviesa la gobernabilidad de Sebastián Moreno en la ANFP.