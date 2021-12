Marko Biskupovic fue anunciado como nuevo jefe de "cazatalentos" de la Roja

Este miércoles la Federación de Fútbol de Chile anunció a Marko Biskupovic, ex jugador de Universidad Católica, como el nuevo jefe de "cazatalentos" de la selección chilena.

A través de un comunicado, la entidad informó que "a partir de este lunes 3 de enero, Marko Biskupovic, será el nuevo Jefe de Identificación (ID), Scouting y Análisis de la Federación de Fútbol de Chile".

Además, agregó que "después de un concurso público, el ex futbolista de Universidad Católica, Deportes Puerto Montt, Deportes La Serena y Magallanes, además de Kalmar de Suecia y la selección chilena, fue el elegido para liderar el área".

"Biskupovic cuenta con estudios en Europa, entre los que destacan un Master en Big Data aplicado al fútbol de la Universidad Católica de Murcia, España. Curso en Data Analytics en Deportes en el Instituto Johan Cruyff; graduado de Bachelor en Sport Management de la University Collegue of Northen Denmark; Performance Análisis course Conmebol; y Diplomado ejecutivo de Dirección Deportiva en clubes de fútbol de la Universidad de Palermo", complementó.

Por último, el organismo publicó que "el profesional tendrá como objetivo la identificación y análisis de nuevos talentos, además de ser un apoyo constante en la toma de decisiones sobre la elección de futbolistas, que se desempeñen a nivel nacional y/o en el extranjero, para ser incorporados a las selecciones nacionales de la Federación".