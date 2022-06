Milad le respondió a la ministra Benado por la separación de la FFCh y la ANFP: La invito a informarse

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, le respondió a la ministra del Deporte, Alexandra Benado, quien pidió avances de la separación de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y la ANFP, en el marco de la nueva Ley de Sociedades Anónimas y proponiendo una Liga Deportiva Profesional.

Tras la inauguración de una estrella en el Paseo de la Fama en honor a los mundialistas del '62, Milad aseguró que "yo invito a la Ministra a informarse, ya que desde que empezamos la gestión estamos avanzando en eso con FIFA. Ha costado mucho reunirse con ella, tenemos que hacerlo a través de la ley del lobby y no me parece adecuado para el presidente de la federación del deporte más importante de Chile".

También explicó su frase del "espejismo" de la Generación Dorada y señaló que "lo dije porque se produjo de forma espontánea y no con el trabajo de planificación de la federación. El lugar histórico que ocupamos en Sudamérica es el sexto y estamos trabajando con los clubes en el fútbol formativo para mejorar eso".

En otro tema, el timonel del fútbol chileno confirmó que la selección chilena sub 23 jugará un partido amistoso con su similar de Uruguay, el 20 de julio en Iquique, equipo que estará dirigido por Eduardo Berizzo.

Además, dijo que se reunirá con Berizzo para "evaluar lo que puede corregirse y mejorar en lo logístico y deportivo" tras la gira por Asia: "También lo hice con Reinaldo Rueda y Martín Lasarte, y lo haré con Eduardo".

Finalmente, corrigió su interés de ir a la reelección en la presidencia de la ANFP: "Se mal entendió una conversación que tuve, dije si los clubes me lo piden, no si me apoyan".