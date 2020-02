Moreno: La intención de la U no es estigmatizar a los hinchas, es tener una herramienta de control

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, anunció una serie de medidas debido a los recurrentes hechos de violencia de las últimas semanas, felicitando, además, a los clubes que han tomado medidas drásticas al respecto, entre ellos Universidad de Chile, club que bloqueó la compra de entradas para todos los fanáticos que estuvieron en galería sur.

"Los clubes han reaccionado bastante bien referente a situaciones puntuales. Celebramos la medida tomada por Universidad Católica y Deportes La Serena en el sentido de manifestar su rechazo a la violencia y prohibir el ingreso de estos violentistas por un tiempo considerable a los estadios. Es así la forma en que se debe visualizarse una seguridad en serio. Este momento es una tremenda oportunidad para hablar en serio de violencia en los estadios", apuntó.

Más concreto sobre el caso de la U, apuntó que "el objetivo Universidad de Chile no es castigar a sus hinchas, es tomar una herramienta de control, respecto de lo ocurrido en los dos partidos en los que fuimos testigos de episodios de violencia. Son muchos los que quieren ver el partido en condiciones normales. La decisión de tomar la galería sur, fue tomada en conjunto con las autoridades de orden y seguridad pública"

Aunque reconoció que es "una medida lamentable que no dice relación con la gran cantidad de personas que asisten a la galería sur y no hicieron nada, acá pagan justos por pecadores", Moreno argunmentó que "lamentablemente es el costo que hay que pagar para tomar el control. La intención de Universidad de Chile no estigmatizar a quienes asisten a la galería sur".

Implementación del control biométrico

Moreno, también detalló la toma de "medidas con nuestros clubes para poder viabilizar una agenda de seguridad. Junto a incorporar nuevos guardias, hemos decidido incrementar estas acciones en términos concretos en el corte y mediano plazo".

"Contaremos con una unidad centralizada de seguridad y operaciones de estadios en la ANFP, que será dependiente de la gerencia de Ligas Profesionales. Esta unidad tiene por objeto fundamental prestar una colaboración directa en logística y seguridad a todos nuestros clubes y, por supuesto, en aquellos focos en que se desarrollen los hechos de violencia", agregó.

Asimismo, apuntó que "tendremos una central de monitoreo en la ANFP para todos los partidos que se desarrollen en el fútbol nacional, con el objeto de agilizar las decisiones y poder entregar una mirada externa, aparte de nuestros apoderados que estarán en los estadios. Esta central de monitoreo revisará con los clubes cuales son los puntos débiles en seguridad para realizar las mejores que necesiten los distintos estadios".

Finalmente, contó que "a partir de la próxima semana, implementaremos nuevas tecnologías como el examen de reconocimiento facial o análisis biométrico que ha dado muy buenos resultados en otros países. Contamos con la colaboración directa de Conmebol para sacar este proyecto adelante lo más pronto posible"

"Junto con Conmebol exploraremos nuevos controles de identidad para los asistentes. Además de desarrollar en conjunto con los clubes para poder mejorar la Ley de Violencia en los Estadios, esperamos contar con el apoyo del Ejecutivo y el Legislativo. En esa línea, propondremos entregar atribuciones adecuadas a los guardias de seguridad", cerró.