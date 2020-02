Presidente de la ANFP insistió: La solución no es parar el fútbol chileno

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, tomó la palabra a la hora de analizar los hechos de violencia ocurridos en varios escenarios del fútbol chileno y aseguró que de ninguna manera la solución es frenar la actividad.

"Tenemos que adoptar medidas para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. La solución no es terminar (parar) el fútbol chileno. Por el contrario, es dotar de medidas que nos permitan reaccionar a estos actos de violencia. En eso estamos trabajando y lo vamos a lograr", dijo Moreno a la prensa luego de participar del lanzamiento del Campeonato 2020 de la Primera B.

"Hay grupos de violentistas, de pequeños delincuentes que no son hinchas del fútbol, y que no tiene relación con reivindicaciones sociales. Nosotros lo hemos dichos hasta el cansancio: El fútbol no rivaliza con las demandas sociales", añadió.

"Acá acciones de violencia, delictuales que se repiten cada cinco o cada siete años, y es una preocupación, y también una oportunidad para erradicar este tipo de actos", completó.