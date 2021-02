Thierry Henry anunció su salida de la banca de Montreal Impact por motivos familiares

El francés Thierry Henry anunció este jueves su salida de la banca de Montreal Impact, de la liga de Estados Unidos, donde estaba desde noviembre de 2019.

"El año pasado fue extremadamente difícil para mí en lo personal. Debido a la pandemia no pude ver a mis hijos. Con mucha tristeza debo tomar la decisión de regresar a Londres y dejar CF Montréal", expresó en un comunicado.

Henry agradeció a "los aficionados, jugadores y todo el personal de este club que me han hecho sentir tan bienvenido".

Montreal Impact con el ex jugador disputó playoffs en la MLS y alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Thierry Henry renonce à ses fonctions d’entraîneur-chef pour des raisons familiales > > > https://t.co/s0wl9YAvVG@ThierryHenry is stepping down as head coach for family reasons > > > https://t.co/zvswN7HeEk#CFMTL pic.twitter.com/g2S6xHgPmG