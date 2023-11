Alcaldesa de Cerrillos: El estadio de la U tiene que ser donde no afecte a los vecinos

Lorena Facuse, alcaldesa de Cerrillos, volvió a hablar sobre la posibilidad de la construcción de un estadio de Universidad de Chile en la comuna y afirmó que siempre está la disposición a conversar, pero que la idea es que no afecte a los vecinos.

"Un recinto deportivo, al nivel que lo quiere construir la U, a nivel europeo...son construcciones modernas, de infraestructura deportiva con energía renovable, me imagino no solamente la cancha y los partidos dos veces al mes, imagino un complejo deportivo", declaró en primera instancia Facuse en un live de Facebook, en diálogo con Rodrigo Goldberg, ídolo azul y comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa.

En la misma línea, remarcó que "acá en la comuna se practican muchas disciplinas. Si pienso en un recinto deportivo, pienso en un lugar que genera posibilidades, de desarrollar, un lugar que genere empleo".

"Tenemos que mejorar la táctica urbana, el control policial, y anticiparnos los días de partidos, para que los vecinos no se vean afectados. Hay que mejorar el control para el comportamiento, no relegar a los grandes recintos deportivos a la periferia de la ciudad", añadió.

Finalmente, remarcó que "no hay nada concreto, para que los vecinos no se asusten. No lo decidimos nosotros, lo decide Serviu, pero siempre voy a abogar, si se da, para que sea en un lugar que no afecte a los vecinos".