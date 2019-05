Alfredo Arias confirmó que Johnny Herrera está citado para el duelo ante Deportes Iquique

Alfredo Arias, técnico de Universidad de Chile, habló ante los medios en la previa del duelo con Deportes Iquique y confirmó que Johnny Herrera, capitán de los azules, vuelve a la convocatoria y está citado para la visita a los nortinos.

No obstante, el uruguayo evitó hacer declaraciones sobre los comentarios que hizo el portero a Fox Sports a mediados de semana.

"No comento sobre opiniones. No diré si hablé con Herrera. A veces el mensaje le llega a otra persona mal. No voy a hablar más del tema. Herrera está citado y si le toca jugar lo hará, y si no, no lo hará. Igual que con todos", precisó.

Respecto a la situación del equipo, que está penúltimo, Arias indicó que "ganaron confianza" después de empatar el Superclásico con Colo Colo.

"Era una situación de riesgo, por cómo veníamos nosotros y cómo venían ellos. Dando todo en cancha, el equipo salió airoso de ese trance. Más allá de si mereció ganar o no", comentó.

Sobre su futuro, Arias fue claro: "Sé que mi plazo es siempre al domingo siguiente, o a la evaluación que se hace. A falta de resultados seguramente la evaluación se hará".

"Ya no está en mi poder decir si continuaré o no como técnico eso ya está en otras manos, pero yo quiero seguir", explicó.

"Si tuviera un gato, lo metía al ángulo cada vez que llegaba. No tengo por suerte ningún animalito...y como mi familia ha estado un poco lejos, me agarro conmigo mismo. No puedo estar feliz con lo que estoy viviendo, tengo que estar fuerte. Trato de dormir con opinión y estar tranquilo con mi consciencia. Si escuchara todo lo que dicen, tendría que haber sacado pasaje hace tiempo", agregó.

Finalmente, analizó a los "dragones celestes", que serán locales en la altura Calama este domingo, a las 12:30 horas (16:30 GMT).

"No hay que hablarle a los jugadores de la altura. No hay que asustarlos. Vamos a ir este domingo a ganar", sentenció.