Angelo Henríquez desde Polonia: La U es el equipo más grande de Chile

El futbolista chileno Ángelo Henríquez, nuevo delantero de Miedz Legnica de Polonia, concedió una entrevista en el país europeo, donde expresó su amor por Universidad de Chile.

En conversación con el medio polaco Wezlo, el atacante de 28 años fue consultado por su etapa en la U, declarando que es el club más grande de Chile.

"Mi hermano mayor era futbolista profesional (César Henríquez) y también jugaba en la Universidad de Chile. Es el club más grande de nuestro país. Cuando era pequeño solía ver sus partidos. Me hice hincha de la U, me enganchó mi familia", dijo Henríquez.

Sobre su frustrado paso por Fortaleza de Brasil, donde apenas sumó minutos, aseguró que no era feliz y que no tuvo la confianza del técnico Juan Pablo Vojvoda.

"Jugué algunos partidos, fue divertido estar en la Copa Libertadores, pero sentí que no lo era (feliz). No tuve tantos minutos como pensé que obtendría. No sentí la confianza del entrenador", dijo.

"Hay altibajos. Ahora estoy disfrutando el presente porque estoy en un lugar emocionante. Regresé a Europa, quiero mostrar aquí lo que puedo hacer", sentenció el delantero chileno.

Por el momento, Ángelo Henríquez continúa entrenándose con Miedz Legnica, a la espera del inicio de la liga de Polonia, programado para el próximo 15 de julio.