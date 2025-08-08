Aseguran que figura de U de Chile busca cortar su lazo con Felicevich

U de Chile ha tenido una buena temporada: está peleando el título del Campeonato Nacional 2025 y, además, está vivo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

No obstante, una de sus figuras está pasando por una dificultad, ya que aseguran que busca terminar su relación de trabajo con el representante Fernando Felicevich.

❓ ¿Qué figura de U de Chile busca supuestamente terminar su vínculo con Felicevich?

Se trata de Fabián Hormazábal, jugador que es pilar de U de Chile, y que explotó tarde, ya que a sus 29 años está pasando por su mejor momento, incluso con presencia en la Selección Chilena.

🗣️ ¿Quién dijo que Fabián Hormazábal quiere terminar su lazo con Felicevich?

Lo dijo el exfutbolista Alberto Letelier. El jugador que se retiró a los 21 años del fútbol y que culpó a Felicevich de bloquear su posibilidad de trabajar con otros representantes, dijo que Fabián Hormazábal quiere dejar de trabajar con el agente.

En diálogo con nuestro sitio Al Aire Libre, Letelier señaló: "Ahora hay muchos jugadores que he conversado, como el Fabi (Fabián) Hormazábal que no quieren estar más con él por las mismas razones, porque han tenido conflicto".

🔗 ¿Dónde saber más de Felicevich?

Para saber más de las polémicas en torno a Fernando Felicevich revisa constantemente Al Aire Libre.