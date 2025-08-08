Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Aseguran que figura de U de Chile busca cortar su lazo con Felicevich

Felicevich está en la polémica y se conocen más detalles de su gestión.

Foto: Photosport Aseguran que figura de U de Chile busca cortar su lazo con Felicevich
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

U de Chile ha tenido una buena temporada: está peleando el título del Campeonato Nacional 2025 y, además, está vivo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

No obstante, una de sus figuras está pasando por una dificultad, ya que aseguran que busca terminar su relación de trabajo con el representante Fernando Felicevich.

❓ ¿Qué figura de U de Chile busca supuestamente terminar su vínculo con Felicevich?

Se trata de Fabián Hormazábal, jugador que es pilar de U de Chile, y que explotó tarde, ya que a sus 29 años está pasando por su mejor momento, incluso con presencia en la Selección Chilena.

🗣️ ¿Quién dijo que Fabián Hormazábal quiere terminar su lazo con Felicevich?

Lo dijo el exfutbolista Alberto Letelier. El jugador que se retiró a los 21 años del fútbol y que culpó a Felicevich de bloquear su posibilidad de trabajar con otros representantes, dijo que Fabián Hormazábal quiere dejar de trabajar con el agente.

En diálogo con nuestro sitio Al Aire Libre, Letelier señaló: "Ahora hay muchos jugadores que he conversado, como el Fabi (Fabián) Hormazábal que no quieren estar más con él por las mismas razones, porque han tenido conflicto".

🔗 ¿Dónde saber más de Felicevich?

Para saber más de las polémicas en torno a Fernando Felicevich revisa constantemente Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Universidad de Chile