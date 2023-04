Autoridades de Concepción pusieron exigencias para autorizar el clásico universitario en Collao

Las autoridades de Concepción rechazaron la propuesta original de Universidad de Chile para recibir el clásico estudiantil ante Universidad Católica, programado para el próximo domingo 30 de abril en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Según informamos en Al Aire Libre PM y reportó nuestro corresponsal Cristofer Espinoza, la U recibió exigencias de la delegación presidencial de la Región de Bíobio y de Carabineros, pidiendo que el aforo del partido sea de máximo 22.000 personas, sólo con público de local y con horario de 12:00 horas (16:00 GMT).

