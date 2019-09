Charles Aránguiz: Estoy dispuesto a volver mañana mismo donde me valoren, hasta a la U

El volante chileno de Bayer Leverkusen, Charles Aránguiz, comentó que estudia su renovación en el cuadro germano, pero dejó ver que tiene la intención de jugar en un club en el que lo valoren, por lo que puede regresar tras su contrato a Sudamérica, "hasta a la U".

"Me queda un año más", señaló sobre la extensión de su vínculo con Leverkusen. "Hasta ahora, hemos conversado, pero sin apurarse, creo que voy a tomar la decisión de aquí a diciembre, con tranquilidad, conversando con la familia, mirando también a los niños, que es muy importante para mí que ellos se sientan cómodos", indicó Al Aire Libre en Cooperativa.

Luego, sostuvo que "si me valoran, puedo volver mañana mismo donde sea, no estoy detrás de los ceros. Para mí, significa mucho el tema que me valoren y donde me quieran", en respuesta a una consulta del panel sobre si estaría dispuesto a regresar a Sudamérica.

"Hasta a la U, como digo, donde me valoren estoy dispuesto a volver mañana mismo donde sea. Acá me quieren mucho, me valoran mucho, me ayudaron mucho en un momento difícil que no a cualquier jugador lo ayudan y me esperaron también. Así que por eso estoy abierto a extender un poco más el contrato, pero de aquí a diciembre lo tendré todo más claro", continuó.

En ese escenario, Aránguiz habló acerca del complicado momento que cruzan los azules en el Campeonato Nacional, pero expresó su ilusión en que mantendrán la categoría al final del torneo.

"Esperemos que ellos se concentren en el tema que está ahora la U, porque está bastante complicado, es complicado ver la tabla, el tema que no estén ganando es complicado, le quedan partidos difíciles, son partidos muy importantes, así que tengo mucha esperanza que cuando termine el campeonato la U esté en Primera División", lanzó.

"Tengo la esperanza que la U se va a quedar en Primera y no me van a llamar", finalizó luego de ser consultado si es que defendería a la U en el ascenso.