15:00 - 11/04/2020

"Chunchito" hizo un llamado a los hinchas a cuidarse con el "Do The Five Challenge"

"Chunchito", la mascota de Universidad de Chile, protagonizó un video en el que hace un llamado a los hinchas a cuidarse durante la pandemia de coronavirus que afecta al país con el "Do The Five Challenge". (Video: Instagram.com/suenoazul_oficial)