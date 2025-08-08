Con tres retornos que ilusionan: la formación de U de Chile para medirse a Unión Española

Universidad de Chile se prepara para recibir a Unión Española este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025. Los azules llegan con la urgencia de sumar de a tres puntos tras la inesperada derrota ante Cobresal por la cuenta mínima, resultado que los dejó a seis puntos del líder Coquimbo Unido.

Gustavo Álvarez tiene prácticamente definida la formación que saltará a la cancha, con tres regresos importantes y una ausencia que dolió hasta último momento. La principal baja para el Romántico Viajero es Matías Sepúlveda, quien sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo ante los mineros y estará fuera de acción por aproximadamente tres semanas.

🔄 ¿Cuáles son los tres regresos clave en U de Chile?

Universidad de Chile recupera tres piezas fundamentales para este duelo ante los hispanos: Marcelo Díaz, quien cumplió con sus tres partidos de suspensión por la tarjeta roja en el Superclásico; Charles Aránguiz que se recuperó de su lesión en el tobillo; y Lucas Di Yorio, que evolucionó favorablemente de sus molestas físicas.

🏥 ¿Qué pasó con Matías Sepúlveda y cuánto estará fuera?

La lesión del "Tucu" Sepúlveda se confirmó este martes tras los exámenes médicos correspondientes. El lateral izquierdo sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo durante el primer tiempo ante Cobresal y deberá estar alejado de las canchas entre dos a tres semanas.

📋 ¿Cuál será la formación de U de Chile ante Unión Española?

Gustavo Álvarez ya tiene definido el once titular que enfrentará a los hispanos en Ñuñoa. La formación será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Felipe Salomoni en defensa; Marcelo Díaz, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Javier Altamirnao en el mediocampo; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en delantera.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?