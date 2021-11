Cristian Aubert desmintió "grave denuncia" sobre supuesto llamado a TNT Sports

El director de Azul Azul, Cristian Aubert, salió al paso de una denuncia realizada en las últimas horas sobre un supuesto llamado a la estación TNT Sports para solicitar el despido del relator Alejandro Lorca a raíz de una serie de comentarios que expresó en la última derrota de Universidad de Chile.

"Desmiento categóricamente la información difundida por DirecTV respecto a que habría llamado a TNT Sports solicitando el despido del periodista Alejandro Lorca por criticar a la dirigencia de nuestro club", sostuvo a Al Aire Libre en Cooperativa.

El ex presidente de la concesionaria señaló que "no compartimos, ni en la forma ni en el fondo, los comentarios hechos al aire por Alejandro Lorca; insisto, ello no significa que ni yo ni nadie en el club haya tenido contacto alguno con funcionarios de TNT Sports".

"Esta grave denuncia lanzada por Juan Guarello, quien ha demostrado de manera continua tener una animadversión contra mi persona y del club, no tiene ningún sustento ni veracidad, tal como acontece con innumerables señalamientos que ha hecho en el último tiempo", completó Aubert.

Según supimos Al Aire Libre en Cooperativa, Aubert sí llamó a TNT, buscando una excusa por parte del relator.