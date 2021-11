Cristián Romero: Castrilli reconoció que lo de Luján fue penal

Cristián Romero, DT interino de Universidad de Chile, habló tras la derrota con U. Católica en el clásico y afirmó, en medio de sus críticas al desempeño del juez Julio Bascuñán, que Javier Castrilli, jefe de los árbitros, reconoció que la acción de Sebastián Pérez contra Nahuel Luján, en los primeros minutos del clásico, sí fue penal.

"No pido ayuda, sino que se haga justicia. De nada sirve en los pasillos decir que fue penal...Castrilli reconoce es un penalazo y en la cancha no ocurre eso. No estoy inventando nada. Trato de ser lo más objetivo posible", declaró Romero a TNT Sports.

Respecto a la jugada puntual, Romero también lamentó que no se utilizara el VAR para aclarar la jugada.

"No estoy pidiendo que nos ayuden, solo que cobren lo que tienen que cobrar. Fue un penalazo, para eso existe el VAR, no entiendo por qué no participó, la tecnología tiene que ayudar cuando hay dudas. Es muy evidente", argumentó.

Además, acusó que en el gol de Fernando Zampedri, el "Toro" cometió falta al apoyarse sobre Ramón Arias.

"No digo que hay mala intención, pero debería haber mayor rigurosidad", precisó.

Finalmente, evitó comentarios sobre la expulsión de Mauricio Morales y aseguró que el resultado "fue demasiado castigo para lo que hicimos durante gran parte del partido, era para terminar empatado. Se desvirtúa con la expulsión".

No obstante, aplaudió el esfuerzo de sus jugadores y manifestó confiado que "si siguen en esta línea, en algún momento terminaremos ganando".