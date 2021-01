Cristian Traverso apuntó a la dirigencia de Azul Azul por la crisis de Universidad de Chile

El argentino Cristian Traverso, recordado ex defensa de Universidad de Chile, fue invitado de "En la Ruta del León" en Al Aire Libre TV y apuntó a la dirigencia de Azul Azul por la crisis del equipo en la lucha por evitar el descenso.

"Es difícil ver a la U así, peleando y que hay que hacer matemática para no estar en problemas. No es fácil jugar cosas mirando la tabla de abajo. Así como se acostumbran a ser campeones, no es fácil jugar con esa presión...Si bien son los jugadores lo que entran en la cancha los que deciden, hay una relación directa con las decisiones dirigenciales", explicó el argentino.

En la misma línea, el ex Boca Juniors resaltó que "los ex jugadores, tenemos que preparanos para continuar en los equipos. Porque hay dirigentes que se posicionan gracias a equipos como la U, y se hacen conocidos por la U, no por su dinero. Y como decía el gran Bonvallet, se posicionan de algo que no les pertenece".

"Lo que más me duele es lo que uno sabe de la gente de la U, lo que sufrieron cuando fue al descenso, el salir campeón después de muchos años. Y ver esta situación no es buena. Pero es lo que eligió el fútbol chileno. Todos tenemos errores, pero hay que tener un poquito de mirar para adentro y dar el paso al costado", añadió.

Traverso también tuvo palabras de elogio para sus ex compañeros, Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, actualmente directores deportivos de la U.

"La U está golpeada. Yo aplaudo que Rodrigo y Sergio estén en un lugar que bien merecido lo tienen, pero ojalá hubiera sido tiempo antes. A veces se usa a los ex jugadores para algo, pero las decisiones no son de ellos, sino del que pone la plata", aseveró.

"Hay que apoyar a Sergio y Rodrigo, que saben lo que estar en el club, ganar clásico y campeonatos. Hay que adaptarse a lo que hoy hay, hay que ser sincero y trabajar con lo que hay. No es bueno traer por traer. Siempre hay un buen negocio en esa industria, y deberían trabajar con los juveniles y ese orgullo lo que es crecer en la U", concluyó.

Finalmente, afirmó que "algún día volveré a la U, pero mientras esté Azul Azul iré a la tribuna".