Cristopher Toselli: No voy a desconocer mi pasado en la UC, pero soy un profesional del fútbol

El arquero nacional Cristopher Toselli fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo de Universidad de Chile y se refirió a su pasado en Universidad Católica, recalcando que es un profesional del fútbol, por lo que hoy su misión es ayudar a que a su actual equipo le vaya bien.

"No voy a desconocer mi pasado en Católica, pero tenía la oportunidad de volver a estar en un equipo grande. Soy un profesional del fútbol", apuntó el arquero en su primera conferencia de prensa en el CDA.

"Me habían contado del Centro Deportivo Azul y realmente es de gran nivel. Es admirable. Me han tratado muy bien. Estoy muy contento con la recepción. Van a haber críticas, pero la gente ha sido respetuosa. Mi familia es de la U, por lo que hay un respeto grande a la institución, pero quiero ganarme el respeto con mi trabajo", agregó.

En esa misma línea, Toselli fue consultado sobre el posteo en redes sociales de Nicolás Castillo. "Le tengo mucho cariño, lo conozco hace muy tiempo, incluso esperaba que lo hiciera. Pero no me voy a referir a eso, me voy a enfocar en lo positivo. Muchos compañeros de profesión hablaron bien de mí y también creo que es importante también destacar eso y no sólo lo malo", apuntó.

"La gente de la U ha sido muy respetuosa deseándome toda la suerte. Yo me quedo con eso. Estos días han sido de comentarios muy positivos. Sobre las críticas, uno entiende que el hincha sea así, por algo es hincha, es algo razonable", agregó

Finalmente, el exseleccionado nacional habló de la competencia por el arco. "Con Cristóbal (Campos) y Pedro (Garrido) vengo a competir. Lo más sano posible. Lo que importa es lo que piense el técnico, lo que diga la gente es irrelevante", señaló.

"Cristóbal y todos los compañeros me recibieron bien. Se nota que ya hay más adaptación de los jugadores que vienen llegando. Habrá una linda y sana competencia. Lo que importa es que a la U le vaya bien", cerró.