Diego López: La relación con los dirigentes es buena, nunca dije que fuera mala

El entrenador de Universidad de Chile, Diego López, aclaró que la relación con la dirigencia de Azul Azul "es buena" en medio de la situación surgida por el inminente fichaje del joven arquero Martín Parra, mientras que declaró que tendrán que aprender de la caída de este sábado ante Ñublense.

"La relación es buena, nunca dije que fuera mala. Al contrario, son cosas que hay que aclarar. No es mala. Nunca dije que la relación es mala", expresó en converencia de prensa.

En lo relacionado a la derrota de los azules, expuso que "se ha mejorado, sobre todo en la parte de la definición de las jugadas, pero acá hay que hacer goles. Tuvimos muchas chances y no las concretamos, algunas fueron claras. Para mí, hay que tirar más al arco, uno nunca sabe cuando la pelota puede tocar en alguien y entrar".

"Tenemos que aprender siempre de las derrotas, sobre todo en un partido que era equilibrado. Después del gol, no siguimos haciendo lo mismo", afirmó.

También apuntó a que para él están cubiertos en la ofensiva: "Tenemos a Ronnie -Fernández-, Junior -Fernandes- y a -Cristián- Palacios. No es que no tenemos atacantes, lo que debemos mejorar son los movimientos. Arriba se vieron cosas interesantes. Después que se pierde se buscan muchas cosas, lo muy malo fue el resultado".

También dijo que la U quería ser local en el Santa Laura para el Superclásico y que "complica no saber dónde puede uno jugar definitivamente, pero hay que tratar de adaptarse y no ponerlo como excusa. Creemos que era un buen estadio para jugar el clásico, no tiene la pista, la gente está cerca y creíamos que iba a influir mucho".