Director de Azul Azul José Joaquín Laso: Sartor no ha invertido un peso

El director de Azul Azul José Joaquín Laso expresó sus sensaciones en relación al presente institucional y deportivo de Universidad de Chile y apuntó contra el Grupo Sartor, indicando que no han invertido un peso en el club.

En entrevista con el diario El Mercurio, sostuvo que bajo su criterio, la Comisión para el Mercado Financiero "no ha actuado como corresponde, no ha entendido que su labor no es darles protección a los accionistas mayoritarios, sino que al minoritario".

También se mostró de acuerdo a lo que señaló la exdirectora Carolina Coppo, quien dijo que existe un gobierno externo que da órdenes a Azul Azul, y aportó que "por lo mismo están las constancias de nuestros reclamos en las actas de directorio y en las presentaciones en la CMF".

"Cierto grupo controlador gobierna la compañía a través de funcionarios. Esa es la realidad que hemos denunciado. Nadie pretende que nos hagan caso o que voten lo que uno quiera. Pretendemos que las cosas se discutan y resuelvan donde debe ser. Y si Sartor quiere imponer sus siete votos, que lo haga, pero que dé razones, y eso hoy no pasa", declaró.

En esa línea, cuestionó la contratación de Mauricio Etcheverry, "por quien pedí hace meses una evaluación de su trabajo y todavía no la tengo, todavía no sé qué hace".

"Con Sartor tengo diferencias no solo en su administración deportiva, también en su calidad de inversionista. No corresponde que un inversionista que compró un club en descuento, y que claramente negoció un precio, lleve dos años echándole la culpa al dueño anterior", criticó.

"Que digan que se vieron sorprendidos por cifras que estaban en los balances fue porque no hicieron la pega o para inventar algo y echarle la culpa a Carlos Heller. No me parece que Sartor no invierta en el club un peso, porque han financiado todo con deuda. Prefieren prestar plata que invertir en la U. Se pagó la deuda fiscal con un bono y se compran esos bonos, entonces uno pregunta si el negocio para ellos es invertir o prestarle plata a la U", siguió.

Laso manifestó que es una buena noticia que se haya pagado la deuda, pero aclaró que nunca estuvo de acuerdo en la forma, pues era partidario de que se hiciera con un aumento de capital y no con otra deuda.

Además, dejó en evidencia que "nunca nos plantearon los jugadores que iban a llegar" y que en el último directorio "porque preguntamos, nos dijeron las alternativas para el puesto de arquero, pero nunca nos dijeron 'votemos por cual les parece'".

"Yo, por ejemplo, quería que se contratara a Marcelo Díaz, pero si es una decisión del técnico, la respeto. Sin embargo, creo que el aporte de Marcelo iba más allá de la cancha, te aportaba identidad, valorización, sentido de pertenencia. No fue un tema de platas", indicó y también defendió las llegadas de Matías Zaldivia y Cristopher Toselli: "Ninguno ha sido anti-U o antichuncho".