El enojo de los hinchas de Universidad de Chile con Jean Beausejour por acudir al microciclo

Jean Beausejour se perdió por lesión el clásico del pasado domingo en que Universidad Católica le ganó por 4-0 a U. de Chile, sin embargo, al día siguiente apareció trabajando a la par del resto en la primera jornada de microciclo de la selección chilena.

Ante esto, los hinchas de la U no tardaron en mostrarse extrañados por la situación y se descargaron en redes sociales contra el ex Wigan.

A estas alturas los que defienden a Beausejour rayan en la estupidez, el aporte de Coliqueo en LaU es nulo por decir nada y para rematarla se hace el lesionado para no jugar el clásico, pero aparece en perfectas condiciones entrenando en la Selección #Basta

Alguien me podria explicar seriamente porque Beausejour no jugo el clasico y entrena de manera normal con la Seleccion,de verdad no entiendo