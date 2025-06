El refuerzo que Johnny Herrera quiere ver SÍ o SÍ en U de Chile para el segundo semestre

Universidad de Chile tiene más de un nombre en su carpeta de refuerzos para este mercado de invierno, esto con el fin de reforzar el equipo que dispone Gustavo Álvarez para seguir peleando en los dos frentes que deberán encarar el segundo semestre, la Copa Sudamericana y el Campeonato Nacional.

Nombres como el de Esteban Matus, Mateo del Blanco y Eduardo Vargas son algunos de los que se han posicionado en el radar de la U de Chile para la segunda parte de la temporada, y desde el entorno de los azules una voz autorizada apuntó al fichaje por el que deben apurar sí o sí.

Johnny Herrera, campeón e ídolo de la U actualmente en su rol de comentarista instó a la dirigencia de Azul Azul a poner el pie en el acelerador por la incorporación que más necesita el equipo en la mirada del otrora arquero.

🧐 ¿A quién debe fichar U de Chile? Johnny Herrera lo tiene claro

En una de las últimas ediciones del programa Todos Somos Técnicos en TNT Sports, Johnny Herrera expresó su deseo de ver a Eduardo Vargas de vuelta en la U.

"Yo creo que sería aporte. Siempre hizo goles. Él es el actual goleador de la Seleccíón. Le dejaban una chance de gol, el tipo va a hacer el gol. Es un año menor que Charles. Entonces tienes un goleador para uno o dos años más sin ningún problema", apuntó el Samurai aludiendo a que en U de Chile deben apurarse por el fichaje de Turboman.

"Es una oportunidad de mercado que se le está presentando y la tiene que aprovechar es así de simple", insistió, refiriéndose a la condición de jugador libre de Vargas tras acordar su salida de Nacional de Uruguay.

⁉️ ¿Qué equipos están interesados en Eduardo Vargas?

🇨🇱 Universidad de Chile

🇧🇷 Vitoria

🇪🇨 Emelec

🔵 La postura de U de Chile ante el regreso de Eduardo Vargas

En U de Chile no han manifestado de momento un interés real en que Eduardo Vargas vuelva al club: "No tenemos una postura de llamarlo o hacer ofertas porque la Comisión Fútbol aún no se ha reunido. No hay nada hecho", aseguró un directivo del club.

📊 Estadísticas de Eduardo Vargas en U de Chile

🏟️ 79 partidos jugados

⚽ 31 goles

✅ 13 asistencias

⏰ 5.537 minutos

