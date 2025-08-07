En U de Chile pasan la página de su última derrota con un claro mensaje a los pesimistas

U de Chile se verá las caras con Unión Española este sábado 9 de agosto por el Campeonato Nacional, un encuentro en el que los azules intentarán reengancharse con la senda del triunfo luego de haber perdido puntos valiosos en la pasada fecha al caer a manos de Cobresal.

Dicha derrota en casa ante el conjunto minero le costó a la U quedar a una distancia de seis puntos del líder Coquimbo, diferencia no tan terrible considerando que queda buena parte de esta segunda rueda para el final de la temporada.

Sin embargo, en la interna azul manifestaron una tajante postura sobre este escenario antes de su duelo con los hispanos, dejando en claro que pasaron la página de su último tropezón y enviando un tajante mensaje a los más pesimistas.

🫵 En U de Chile no dan nada por perdido y apuntan a los pesimistas

Fue el defensor argentino Franco Calderón quien atendió a la prensa este jueves en conferencia y dejó en claro cuál es el ánimo del equipo universitario pensando en la diferencia que tienen con el liderato del torneo.

"Estamos enfocados con todo el plantel. Escuché que supuestamente perdimos el torneo, pero esto es largo y tenemos muchas fechas por delante. Vamos a pelear hasta el último. El equipo está para pelear cosas grandes", declaró Calderón.

Sobre lo mismo, remarcó que: "Siempre hay cosas por mejorar. Se toma como aprendizaje. Entrenamos, hemos tenido una buena semana y estamos mentalizados en hacer las cosas bien".

😯 ¿Han cambiado los objetivos para la U esta temporada?

Calderón hizo hincapié en que el haber quedado a mayor distancia de Coquimbo no les cambia los planes en sus metas de la presente campaña.

"La meta siempre fue pelear todos los torneos que tengamos. Yo creo que el torneo es una obligación para este Club por lo grande que es. Tenemos confianza en el equipo", expresó el zaguero.

📊 ¿A cuántos puntos está la U del líder Coquimbo?

Antes de esta Fecha 19 del Campeonato Nacional, en la U se encuentran a seis puntos de distancia del exclusivo líder Coquimbo Unido, que en esta jornada de fin de semana enfrentará a Cobresal en El Salvador.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

⚔️ Rival: Unión Española

📅 Fecha: Sábado 9 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.