“Es diferente”: Zaldivia le mandó un palito a Colo Colo tras el debut de la U

Universidad de Chile comenzó de la mejor manera el Campeonato Nacional 2025, ya que los dirigidos por Gustavo Álvarez mostraron su buen rendimiento de local al gustar y golear por 5 a 0 a Ñublense en el Estadio Nacional.

Uno de los jugadores que no pudo estar presente en el encuentro ante los Diablos Rojos fue el defensor Matías Zaldivia, el cual estaba suspendido por una roja que cargaba de la temporada pasada. A pesar de no poder jugar, Zaldivia asistió al coloso de Ñuñoa para ver a sus compañeros, donde al finalizar el partido destacó a la hinchada, dejándole un “recadito” a su ex club, Colo Colo.

El palito de Matías Zaldivia a Colo Colo

El defensor azul en conversación con el programa BullaReacts, agradeció el cariño de la gente desde su llegada al club, y señaló que la hinchada era diferente a cualquier otra en el país, al señalar que: “Explotan todos los estadios, yendo bien o mal. Estas cosas se ven poco y es verdad que acá en la U es diferente”.

El defensor argentino con nacionalidad chilena vive su tercera temporada en el Romántico Viajero, donde ha logrado convertirse en uno de los referentes del plantel, a pesar de su pasado en el clásico rival, al ser considerado como uno de los capitánes y una pieza inamovible para el esquema de Gustavo Álvarez.