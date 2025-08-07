Estalla la interna en U de Chile: cuerpo médico se le va encima a Álvarez por caso Aránguiz

La interna de Universidad de Chile vive días complicados. Tras la dura derrota por 1-0 ante Cobresal que alejó a los azules de la pelea por el título en el Campeonato Nacional, un nuevo conflicto ha estallado en el Centro Deportivo Azul que va más allá de las diferencias entre Gustavo Álvarez y la dirigencia por la falta de refuerzos.

Esta vez, el problema involucra al cuerpo médico del club, que se sumó a las críticas contra el técnico argentino por el manejo de Charles Aránguiz y su lesión crónica de tobillo. La polémica se centra en la decisión de Álvarez de hacer jugar al "Príncipe" 30 minutos ante Guaraní en Paraguay, cuando las indicaciones médicas eran claras: no debía ser arriesgado.

🏥 ¿Qué dijo el cuerpo médico sobre Charles Aránguiz?

Según reveló el periodista Jorge 'Coke' Hevia en el Radio Pauta, el cuerpo médico de Universidad de Chile expresó su molestia con Gustavo Álvarez por hacer jugar a Charles Aránguiz cuando tenía indicación médica de no ser arriesgado. Los especialistas consideran que el técnico no siguió sus recomendaciones, agravando la lesión crónica del tobillo del mediocampista.

⚽ ¿Cuánto jugó Charles Aránguiz ante Guaraní?

Charles Aránguiz jugó exactamente 30 minutos en el partido ante Guaraní en Paraguay por la Copa Sudamericana. Su salida estaba programada como parte de su carga física semanal, según explicó Gustavo Álvarez, pero el cuerpo médico considera que fue en ese momento cuando el volante sintió mayores molestias en su tobillo.

📢 ¿Qué quiebre hubo con Álvarez en U de Chile?

Jorge "Coke" Hevia confirmó en Radio Pauta que existe molestia generalizada en Universidad de Chile contra Gustavo Álvarez por el manejo de Charles Aránguiz. El periodista reveló que múltiples estamentos del club manifestaron su descontento en una reunión con la gerencia deportiva.

"No es que se van a mandar a la cresta, pero pasaron por acá los fisioterapeutas, los deportólogos, piscólogo, secretaría técnica y dijeron que no (jugara). Charles sí (jugó): se lesionó. Siguió esforzando y estiró el chicle más de lo que debía", lanzó el comunicador.

Por esta razón, desde la institución le habrían hecho saber su molestia al DT. "Se reunieron con el gerente deportivo", completó.

🤕 ¿Cuál es el historial de lesiones de Charles Aránguiz?

Charles Aránguiz arrastra una lesión crónica en el tobillo, dolencia con la que regresó a Universidad de Chile tras su estadía por Europa y su paso por Internacional de Porto Alegre. El problema se ha agravado por el poco descanso que ha tenido el mediocampista, quien ha sido una pieza fundamental en el esquema de Gustavo Álvarez tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Sudamericana.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile recibirá a Unión Española por la fecha 19 del Campeonato Nacional este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

📅 Fecha: Sábado 9 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

