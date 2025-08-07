"Ganas de...": La consigna de U de Chile en su vuelta a los entrenamientos

Pese a que ocurrió hace unos días, la derrota ante Cobresal sigue pegando duro en U de Chile, aunque tienen claro lo que deben hacer para dejarla atrás.

😱 La consigna de U de Chile tras caer ante Cobresal

Es por eso que en la vuelta a los entrenamientos, la U volvió con las pilas puestas y un sentimiento claro: "Ganas de revancha", esto según información del periodista Marcelo Díaz en TNT Sports.

La información llega en un momento clave para los azules, que buscan recuperarse del golpe anímico que significó perder 1-0 ante el equipo minero. Ese resultado los alejó momentáneamente de la pelea por el liderato con Coquimbo Unido.

Díaz, quien cubre diariamente las novedades del Romántico Viajero para TNT Sports, destacó que el ambiente en el CDA reflejaba determinación más que desánimo. Los jugadores habrían mostrado una actitud combativa desde el primer día de vuelta al trabajo.

😤 ¿Qué significa esta mentalidad para U de Chile?

Esta mentalidad de revancha llega en el momento perfecto para Universidad de Chile. El equipo enfrenta un calendario apretado que incluye duelos cruciales tanto en el torneo nacional como en la Copa Sudamericana.

El próximo sábado reciben a Unión Española en el Estadio Nacional, un partido donde necesitan sumar de a tres para mantener la presión sobre Coquimbo. Después vendrá el crucial duelo de ida ante Independiente de Argentina por los octavos de final de la Sudamericana el 13 de agosto.

Álvarez cuenta con un plantel que ha demostrado carácter durante toda la temporada. La vuelta de Charles Aránguiz y la posible recuperación de algunos lesionados como Nicolás Ramírez dan opciones extra para este tramo decisivo.

