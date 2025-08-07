Gonzalo Jara deja entrever la verdadera razón del regreso de Lucas Di Yorio a los entrenamientos en U de Chile

Lucas Di Yorio sorprendió a todos en el Centro Deportivo Azul luego de retomar los entrenamientos con Universidad de Chile tras semanas de incertidumbre por su lesión meniscal, descartando la operación inmediata que parecía inevitable.

Esto hizo que se debatiera largamente en distintos programas sobre el real estado de salud de Di Yorio, las consecuencias de largo plazo para el jugador y el mercado de pases de la U que obligó a esta situación.

🎤Gonzalo Jara revela qué ocurre con Di Yorio

Gonzalo Jara fue tajante en TNT Sports: el delantero no pasará por quirófano mientras no llegue otro delantero a la U.

"Si no llega nadie no lo van a operar, no se opera. Vuelve porque va a intentar entrenar porque la U no va a traer a nadie más". apuntó Jara.

🏥 ¿Por qué no se opera Di Yorio?

Inicialmente, se habló de una operación obligatoria por lesión meniscal, pero el cuerpo médico azul encontró una alternativa. Di Yorio pidió personalmente a Gustavo Álvarez postergar la cirugía hasta fin de año y tratar la dolencia con trabajo kinésico intensivo.

⚽ ¿Cuándo podría volver a jugar el delantero?

El periodista Marcelo Díaz confirmó, en TNT Sports, que Di Yorio entrena normalmente y podría ser alternativa para el partido ante Independiente por Copa Sudamericana. Sin embargo, su participación dependerá de la evolución diaria de sus molestias en la rodilla izquierda.

📊 ¿Qué riesgo asume Universidad de Chile?

Claramente, el riesgo más grande es la salud del jugador y por eso la decisión que se tome debe ser muy estudiada y conversada con el área médica del club.

Di Yorio sí necesita la operación, pero si lo hace ahora, y su recuperación se complica, va a estar disponible para los últimos partidos del campeonato, perdiéndose los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ahora, si la opción es trabajar con un kinesiólogo y aguantar hasta fin de año, también existe un riesgo de agudizar la lesión meniscal y esto provocaría volver al plan original de una operación de urgencia.