Gonzalo Jara: Me arrepiento de no haber ido a Boca Juniors por quedarme en la U

El experimentado futbolista chileno Gonzalo Jara hizo una llamativa revelación respecto a su momento futbolístico en 2016, asegurando que tuvo la posibilidad de haber partido rumbo a Boca Juniors mientras se encontraba defendiendo los colores de Universidad de Chile.

En una nueva edición de Sabor a Gol de TNT Sports Chile, el bicampeón de América con la Roja dio a conocer un inédito llamado desde el club auriazul. "Me arrepiento de haber tenido la oportunidad de haber ido a Boca y no ir por quedarme en la U. No me quería ir y tampoco podía, porque había una cláusula. Me llamó Guillermo Barros Schelotto. Habíamos salido campeones en junio de la Copa Centenario y me preguntaron si quería ir allá", confesó en conversación con el chef Tomás Olivera.

"Hicieron una oferta formal al club y todo. Ellos estaban dispuestos a pagar pero económicamente me ofrecían mucho menos. Además, recién había llegado a la U y no me quería ir. No le tomé el peso a la oferta. Yo ya había tenido la oportunidad de ir a Europa y venía de vuelta", detalló.

Del mismo modo, Jara se refirió a su decisión por arribar al elenco azul, señalando que: "Se dio porque siempre quise venir a la U. Yo estaba listo para ir a España, al Celta de Vigo con el 'Toto' Berizzo y Marcelo Díaz. Pero decidí venir a la U porque había un proyecto bueno, con inversión y refuerzos".