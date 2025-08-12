Gustavo Álvarez entrega la fórmula de U de Chile para la llave ante Independiente

Universidad de Chile se prepara para uno de los duelos más importantes de la temporada. Este miércoles los azules reciben a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un partido que puede definir las aspiraciones continentales del Romántico Viajero.

Gustavo Álvarez, director técnico de los universitarios se mostró cauteloso, pero confiado en la conferencia de prensa previa, entregando las claves tácticas y mentales que considera fundamentales para superar al Rojo en una llave que promete intensidad y jerarquía de ambos lados.

El estratega de los laicos no subestima al elenco trasandino pese a que atraviesa una racha de cinco partidos sin victorias, incluyendo el reciente empate ante River Plate. "Siempre digo que hay que analizarlos por procesos y no por segmentos. Los equipos pueden tener altibajos, pero el balance general de este Independiente es muy bueno", advirtió el DT de la U.

⚽ ¿Cuál es el plan táctico de Álvarez para enfrentar a Independiente?

Gustavo Álvarez reveló que su estrategia se basa en neutralizar al equipo completo de Independiente y no enfocarse únicamente en jugadores específicos. "Nosotros trabajamos para neutralizar a todo el equipo rival. Y a partir de ahí apropiarnos de la pelota. El plan es para todos, no solamente para tres jugadores", explicó el DT azul.

🎯 ¿Qué opinión tiene Álvarez sobre los chilenos en Independiente?

Gustavo Álvarez reconoció la calidad de los jugadores chilenos que militan en Independiente. "Tiene un plantel de mucha jerarquía y ellos lo enriquecen", declaró, refiriéndose específicamente a Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

🧠 ¿Cómo está el aspecto mental del plantel azul?

Gustavo Álvarez se mostró confiado en el estado anímico y físico de su plantel para afrontar el desafío continental. "Todos los jugadores que jueguen van a estar preparados para soportar la intensidad que demanda el partido", aseguró el entrenador, destacando la preparación integral del equipo.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Independiente?

Universidad de Chile recibe a Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 este miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas.

📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.