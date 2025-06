Gustavo Álvarez no ocultó su frustración tras la eliminación de U de Chile

Universidad de Chile sufrió un sorpresivo golpe. Los azules fueron despachados de la Copa Chile 2025 en los octavos de final a manos de Curicó Unido y no podrá revalidar el título obtenido la temporada pasada.

Los universitarios venían de quedar eliminados de la Copa Libertadores 2025 hace algunas semanas, por lo que este nuevo tropiezo caló hondo en el equipo. Así al menos lo dejó entrever el entrenador Gustavo Álvarez, quien no ocultó su frustración por el resultado.

Gustavo Álvarez lamentó la eliminación de la U de Chile

En conversación con la transmisión oficial, Gustavo Álvarez señaló que “me parece un excelente primer tiempo del equipo, donde el resultado quedó corto. En el segundo tiempo la propuesta fue la misma y recibimos el gol antes del minuto. Después intentamos con el mismo funcionamiento y al no llegar el gol decido el cambio de sistema, pero ya el rival se pone 2-1. Tuvimos algunas, me parece que en el primer tiempo nos faltó contundencia y en el segundo claridad”.

Además, fue consultado por la lesión de Leandro Fernández, quien abandonó la cancha sobre el final del partido, aunque aclaró que no incidió en el resultado. “No faltaba tanto. Calderón me había pedido el cambio. Era Ramírez por Calderón, pero al salir Leandro tengo que poner a un volante para no quedarme con tres centrales, pero ahí el partido ya estaba más que complicado”, indicó.

Gustavo Álvarez y la opción de La Roja

Por último, Gustavo Álvarez evitó referirse a la posibilidad de reemplazar a Ricardo Gareca en la banca de la selección chilena.

“Mantengo mi postura. Yo siempre voy a hablar sobre realidades, sobre escenarios imaginarios no me parece respetuoso ni responsable”, concluyó.

