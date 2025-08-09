Gustavo Álvarez se pone en modo remontada: "Hay un doble valor"

En una tarde encendida en el Estadio Nacional, U de Chile se impuso con un contundente 4-1 sobre U Española, en duelo válido por el Campeonato Nacional 2025. El técnico azul, Gustavo Álvarez, valoró la capacidad del equipo para revertir un marcador adverso y puso la mira en el próximo desafío.

⚽ ¿Cómo fue el triunfo de U de Chile ante U Española?

La U comenzó en desventaja, pero mostró una rápida reacción que le permitió igualar y luego dominar el encuentro. Con ajustes tácticos en el entretiempo, los azules aprovecharon sus oportunidades y sellaron un triunfo que ilusiona a sus hinchas.

🗣️ ¿Qué dijo Gustavo Álvarez tras la victoria?

El estratega argentino destacó que el equipo "ganó con justicia" y que el cambio de esquema en el descanso fue clave. También subrayó que remontar "es una prueba de carácter" y que este triunfo tiene "doble valor" por la forma en que se consiguió.

📅 ¿Cuál es el próximo desafío para la U?

Álvarez confirmó que el libro de pases está cerrado y pidió enfocarse en el duelo del miércoles ante Independiente, considerado por él como "muy importante". El objetivo inmediato es recuperar fuerzas y llegar en las mejores condiciones al compromiso.

La U volvió a golear. Photosport

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

El próximo partido de U de Chile será en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

⚔️ Rival: Independiente de Avellaneda

📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto

⏱️ Hora: 20:30 horas

🏟️ Estadio: Nacional

