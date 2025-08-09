Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Gustavo Álvarez se pone en modo remontada: "Hay un doble valor"

La U de Chile venció 4-1 a U Española en el Campeonato Nacional 2025, con declaraciones de Gustavo Álvarez destacando el carácter del equipo.

Foto: Photosport Gustavo Álvarez se pone en modo remontada: "Hay un doble valor"
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

En una tarde encendida en el Estadio Nacional, U de Chile se impuso con un contundente 4-1 sobre U Española, en duelo válido por el Campeonato Nacional 2025. El técnico azul, Gustavo Álvarez, valoró la capacidad del equipo para revertir un marcador adverso y puso la mira en el próximo desafío.

⚽ ¿Cómo fue el triunfo de U de Chile ante U Española?

La U comenzó en desventaja, pero mostró una rápida reacción que le permitió igualar y luego dominar el encuentro. Con ajustes tácticos en el entretiempo, los azules aprovecharon sus oportunidades y sellaron un triunfo que ilusiona a sus hinchas.

🗣️ ¿Qué dijo Gustavo Álvarez tras la victoria?

El estratega argentino destacó que el equipo "ganó con justicia" y que el cambio de esquema en el descanso fue clave. También subrayó que remontar "es una prueba de carácter" y que este triunfo tiene "doble valor" por la forma en que se consiguió.

📅 ¿Cuál es el próximo desafío para la U?

Álvarez confirmó que el libro de pases está cerrado y pidió enfocarse en el duelo del miércoles ante Independiente, considerado por él como "muy importante". El objetivo inmediato es recuperar fuerzas y llegar en las mejores condiciones al compromiso.

Imagen foto_00000002
La U volvió a golear. Photosport

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

El próximo partido de U de Chile será en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

⚔️ Rival: Independiente de Avellaneda
📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto
⏱️ Hora: 20:30 horas
🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde ver todas la noticias de U de Chile?

En Al Aire Libre están todas las novedades de U de Chile.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
