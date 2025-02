¿Hará su despedida en Chile? Montillo recuerda su retiro y le deja un guiño a la U

El 13 de febrero del 2021 es una fecha triste para la fanaticada de Universidad de Chile, ya que se recuerda el retiro de una de sus últimas figuras, Walter Montillo. La Ardilla cumple cuatro años desde que colgó sus botines, después de la victoria por 3 a 1 ante Deportes Antofagasta.

Es por ello que “El último 10 azul”, publicó el "aniversario" mediante una publicación vía Instagram, donde recuerda con nostalgia su última vez en una cancha como futbolista profesional. Pero no todo fue nostalgia y recuerdos en la publicación, ya que también le dejó un posible guiño a la hinchada universitaria.

El guiño de Montillo a la hinchada azul

En la publicación, Walter Montillo se acuerda de su último encuentro en el Estadio Nacional, pero no estuvo exento de ilusionar a los hinchas de la U con una posible despedida, ya que en el párrafo final, el ex mediocampista señaló que: “Me queda una materia pendiente y creo que el 2025 es un lindo año para saldarla”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Walter Montillo (@montillo)

El último encuentro de Walter Montillo con la casaca del Romántico Viajero no fue de la mejor manera, ya que fue sin público, debido a que se estaba disputando el Campeonato Nacional con los resguardos de la pandemia.