¿Hay cariño por Independiente? La tajante respuesta de Álvarez de cara al duelo en Copa Sudamericana

U de Chile se recuperó a tiempo con una goleada sobre Unión Española en la Fecha 19 del Campeonato Nacional, retomando la confianza necesaria justo antes de enfrentar un desafío mayor, los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Y es que esta semana los azules deberán jugar la ida de los octavos del certamen sudamericano ante un gigante del continente como Independiente de Avellaneda, un club con el que el técnico de la U, Gustavo Álvarez, reconoció tener un pasado.

😲 ¿Partido especial para Álvarez el de la U ante Independiente?

Tras golear a Unión este último sábado en la U ya enfocan el partido ante Independiente de este miércoles 13 de agosto, el primero de sus cruces ante el Rojo de Avellaneda por la Sudamericana.

Y con miras a dicho compromiso, es que Gustavo Álvarez aclaró el vínculo que lo tuvo atado al conjunto argentino en una época de su vida.

"Mi papá que era hincha de independiente, en ese tiempo. Era por la Copa Libertadores. En la década de los 80′, con Independiente protagonista, mi papá me llevaba a ver al equipo. Ahora, Siendo esta mi profesión, Independiente no me representa nada en particular. Me representa mucho más dirigir la U, con esta gente tan pasional, tan respetuosa y cariñosa, hay una responsabilidada a nivel internacional", recalcó el estratega de los azules en la rueda de prensa tras la victoria sobre los hispanos.

⚽ ¿Cómo llega Independiente a su visita a U de Chile?

El presente del elenco de Avellaneda no es el mejor con el que pueden llegar a este primer partido con la U, ya que marchan penúltimos de su grupo en el Clausura argentino tras cuatro partidos jugados y sin haber conseguido victorias.

📅 ¿Cuándo juegan U de Chile e Independiente?

📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto

🕕 Hora: 20:30 (Chile)

🏟️ Estadio: Nacional

