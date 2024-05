Ignacio Tapia no entrenó en el CDA tras la polémica en el clásico universitario

Este lunes la Universidad de Chile retomó los entrenamientos de cara al partido con Ñublense por la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional. El defensor laico Ignacio Tapia causó el enojo de Gustavo Álvarez luego de tener que modificar la oncena el mismo día del partido contra la UC, tras no haber avisado con anticipación que sufría una dolencia.

"Me cambió la estrategia, tenemos que ser más cuidadosos con eso. Tapia arrastraba una molestia desde ayer y me enteré en el momento del partido. Me molestó", confesó el entrenador argentino tras la derrota en el estadio Nacional.

En la práctica de hoy, el exjugador de Huachipato no trabajó a la par de sus compañeros, pues según Emisora Bullanguera, el nacido en Concepción comenzó el tratamiento de la lesión que lo dejó fuera del partido con los cruzados.

Tapia estuvo en la clínica del Centro Deportivo Azul tratando su dolencia en la pierna izquierda, y tal como informó el citado medio, el jugador de 25 años no sería considerado dentro de los citados para el duelo con los chillanejos.

¿Cuándo y dónde juega la U con Ñublense?

Los azules volverán a ser locales en el cierre de la fecha 14 del torneo de primera división. Recibirán al equipo que dirige Mario Salas el domingo 26 de mayo a las 17:30 horas en el coloso de Ñuñoa.

La U buscará sumar de a tres para seguir ampliando la diferencia con sus perseguidores, que después del triunfo de la UC, quedaron a cuatro puntos. Además, Colo Colo se sumó a la pelea del campeonato junto a Deportes Iquique y la Católica.