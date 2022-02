Jean Beausejour recordó su pelea con Pinilla: Con el tiempo hemos ido retomando nuestra relación

A pocas semanas de su retiro del fútbol profesional, el histórico ex lateral nacional Jean Beausejour recordó un episodio que marcó la recta final de su carrera, la pelea con Mauricio Pinilla en un Superclásico jugado el 2018 que los azules perdieron por 3-1 ante Colo Colo.

"Previo a lo que pasó, con "Pini" había un grado de amistad familiar potente. Fuimos compañeros de la U cuatro años, iba a su casa, conocía a su familia. Con el episodio del clásico fue más difícil, pero hay efecto y cariño. Con el tiempo, hemos ido retomando nuestra relación", relató a Las Ultimas Noticias.

Pese a ese episodio con su ex compañero de selección, Beausejour expuso que su paso por la tienda azul "lo disfruté mucho. Hubo momentos muy malos en 2019, cuando peleábamos el descenso. Aun en los momentos más malos, nunca dejé de valorar el lugar en que estaba y lo que luché para llegar ahí. Obvio que me hubiese gustado participar en un proceso más exitoso, pero es lo que me tocó".

"Si me dijeran, 'vas a ir a la U, vas a ganar un campeonato, vas a pelear un descenso y tendrás episodios desagradables', iría a ojos cerrados. Lo que más me dolió el día del episodio con el 'Pini' (Pinilla) fue no ganar el clásico", agregó.

El único chileno en marcar en dos Mundiales también recordó su paso por Colo Colo, entre 2014 y 2016. "En ese momento, Colo Colo tenía un mejor funcionamiento. Claramente, me tocó una época más difícil en la U", cerró.