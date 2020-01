Joaquín Larrivey: Estoy contento de que la U se haya fijado en mí

El delantero argentino Joaquín Larrivey, flamante refuerzo de Universidad de Chile, llegó este martes al país para sellar su vínculo con los azules y sostuvo que está "feliz" de arribar al cuador laico luego de realizar un "esfuerzo económico".

En el Aeropuerto "Arturo Merino Benítez" de Pudahuel, el ariete trasandino sostuvo esta "muy contento de estar acá y orgulloso de que el club se haya fijado en mí. Quiero hacer goles y aportar mi granito de arena".

"Hablé con la gente, sobre todo con mi suegro (Gerardo Reinoso, ex volante de la UC) que jugó mucho tiempo acá y me habló maravillas del club. La verdad es que cada vez me dieron más ganas de estar acá. Hice un esfuerzo en lo económico para arreglar con Cerro Porteño, pero acá estoy con muchas ganas de arrancar este nuevo desafío", añadió.

"Vengo con mucha ilusión, con la intención de jugar y pelear", dijo antes de referirse a Walter Montillo, aseverando que "estoy muy contento porque es un jugador extraordinario".