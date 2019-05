Johnny Herrera: Es muy raro que aún no hayan echado a Alfredo Arias

Johnny Herrera, arquero de Universidad de Chile, aseguró que es raro que aún no echan a Alfredo Arias, pese a los malos resultados que ha cosechado al mando del equipo y explicó cómo se dio su salida del equipo.

"No soy quién para echar a un técnico. Pero lo que empieza mal, por lo general termina mal. O gastamos en refuerzos, o no sé qué medida se tomará", dijo a 90 Minutos de Fútbol de Fox Sports Chile.

En esa misma línea, agregó que "es muy raro que aún no hayan echado a Alfredo Arias, a cualquier otro DT ya no lo hubiesen echado hace rato, todo es muy raro".

"Creo que es la peor campaña de la historia de Universidad de Chile. Cómo no voy a querer ayudar desde mi lugar. Pese a eso el peor momento de la U fue el 2016 cuando estábamos a tres puntos del descenso a pocas fechas del final, ese momento sí que fue malo", enfatizó.

Sobre la decisión de Arias de sacarlo del equipo, contó que "no es fácil asimilarlo, sobre todo cuando te toca salir así. No pongo en la mesa la trayectoria, sino mi rendimiento en los últimos partidos. Quedé "plop" con la decisión, pero hay alguien que toma las decisiones. Debo asumirlo a esta altura de mi carrera, tengo 38 años y más allá de no estar jugando lo tomo como un desafío".

"Me pareció raro porque me acerqué y le dije que debía jugar Gonzalo Espinoza porque (Rafael) Caroca no podía solo, pero el técnico me dice que iba a salir yo, para que juegue (Fernando) De Paul", agregó.

En cuanto a la determinación de no ir ni al banco, expresó que "no tengo ningún problema en ir a la banca. Nosotros conversamos la situación y le dije: "profe, haga lo que usted quiere cuando me preguntó si iré al banco o no". Me deja como el cabrón que no quiere ir a la banca y yo soy un empleado más del club que debe acatar una orden del técnico que es mi jefe directo".