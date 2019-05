Johnny Herrera: Sabino Aguad me reconoció que me querían echar

El arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, aseguró que antes de irse del club, el ex gerente deportivo Sabino Aguad le reconoció al que lo querían echar de la institución, además disparó contra la decisión del técnico Alfredo Arias de sacarlo de la titularidad.

Sobre su salida del equipo, aseguró que "fue absurdo. Han pasado tantas cosas en mi club que yo ya no le creo a nadie... Sabía y sé que me van a querer sacar. Sin ir más lejos, cuando Sabino Aguad se fue del club me reconoció que me querían echar", expresó a 90 Minutos de Fútbol de Fox Sports Chile.

"A veces pienso que a nosotros nos aconseja (Aníbal) Mosa. Sacan gente a cada rato y echaron a un técnico que le estaba agarrando la mano al equipo (Frank Kudelka)", agregó.

Asimismo, manifestó sobre su futuro que quiere "terminar el contrato, creo que todavía tengo mucho que aportar. En estos cuatro meses he entrenado mejor que nunca. No tengo idea lo que va a pasar con mi futuro. Mis compañeros son testigos que hoy sigo entrenando con la mejor sonrisa".

Herrera también aseguró ante la opción de descender que "sería dramático para todos bajar. Sería desastroso que este equipo se fuera a la B y no estamos lejos. Veo a la gente llegar tranquila y ya vimos que bajó River, que bajó Corinthians. Estamos últimos porque Cobresal tiene un partido menos, ni siquiera estamos para empates decorosos".

Finalmente, al ser consultado sobre si jugaría en el ascenso, que "si nos vamos a la B, me tengo que ir con la U a la B. Pero lo más probable es que el 2020 esté fuera de la U, hace mucho tiempo que me quieren echar".