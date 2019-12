Johnny Herrera: Si no juego en la U, será en otro lado

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, parece tener los días contados en el elenco azul luego de la concesionaria que rige los destinos del club decidieran no renovarle el contrato.

Ante esto, el jugador de 38 años es claro y dice que si no juega en el cuadro universitario, buscará club para seguir activo.

"Eso de que el club me ofreció un puesto hasta ahora es una especulación. No me han ofrecido ningún cargo, pero mi idea es seguir jugando, eso es lo que yo quiero. Si es en la U, ideal, pero si no, será en otro lado", dijo el portero en declaraciones a El Mercurio.

De acuerdo a lo informado la noche del lunes por Al Aire Libre en Cooperativa, la plana mayor de la concesionaria se reunió para definir a quienes seguirán o no en la institución y se resolvió el futuro del experimentado portero.