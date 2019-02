Johnny Herrera: Un error arbitral marcó el trámite del partido

El portero de Universidad de Chile Johnny Herrera criticó al juez del encuentro en que los azules perdieron 1-0 con O'Higgins, Francisco Gilabert, pues afirmó que la jugada que éste cobró como penal y que definió el encuentro fue "un error".

"Fue un partido bastante parejo, el juez cobra ese penal y O'Higgins hace su juego más defensivo. No entiendo qué cobra, no puede cobrar fuerza desmedida porque voy con las manos, en todo momento le pego a la pelota y el línea está a 10, 12 metros", indicó tras el partido jugado en El Teniente.

"Son situaciones que te descolocan, -aparte- me condiciona porque me pone amarilla inexistente y eso te frustra. No era fácil por la situación que venimos arrastrando, nos habíamos concientizado en que podíamos reponernos y queríamos empezar hoy y obviamente un error arbitral te marca el trámite del partido y terminamos perdiendo", agregó.

Luego estimó que "falta afinar un poco más, es un equipo que se va conociendo, llegaron refuerzos y con la gente que estaba, estos procesos llevan un poco de tiempo. Esperamos tener resultados, es un equipo grande y exigen domingo a domingo".