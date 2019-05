Johnny Herrera y decisión de Alfredo Arias: No me tocará estar y hay que asumir

Johnny Herrera, capitán de Universidad de Chile, atendió a los medios en las afueras del CDA y se refirió a la decisión de Alfredo Arias de dejarlo fuera de la titularidad para el partido con Coquimbo Unido, señalando que acatará por "un bien mayor".

"Es un momento difícil del club y hay que apoyar desde donde uno esté. A veces te toca jugar y en otras no. Son cosas que pasan, no me tocará estar y hay que asumir", declaró.

Del mismo modo, al ser consultado para que profundizara sobre el tema, señaló sin tapujos: "Pregúntele a (Francisco) Caneo de la Radio Cooperativa, ellos fueron los primeros en contar lo que pasó".

A continuación, remarcó que "no voy a ventilar lo que conversé con el técnico. Acá hay un bien mayor que es nuestro club. Estamos todos alineados en sacar esto adelante", comentó.

"Si es justo o no da lo mismo, no ahondaré en el tema, no estoy para eso. Eso es lo verán ustedes (prensa), yo me dedico a trabajar en el club de toda mi vida. Estamos en un presente difícil, y si el técnico toma esta decisión, yo acato. Lo asumiré como tal", concluyó.

El partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido será este domingo a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Nacional.