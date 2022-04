Junior Fernandes llegó "somnoliento" y Escobar lo dejó al margen de la práctica del domingo

Luego del pobre empate sin goles entre Universidad de Chile y Palestino, los problemas en el elenco azul se agudizaron, sobre todo en torno al delantero Junior Fernandes, quien fue protagonista en la fiesta de cumpleaños de su esposa la noche del sábado, tras lo cual llegó a la práctica del domingo "somnoliento".

Según informó Al Aire Libre en Cooperativa, el ex jugador de Bayer Leverkusen se presentó en la práctica, aunque no trabajó junto a sus compañeros luego que el técnico Santiago Escobar considerara que no estaba apto pese a que no se encontraba en estado de ebriedad ni tenía hálito alcohólico.

Escobar, alertado por las redes sociales que dieron cuenta de la fiesta, se acercó a Fernandes para comunicarle la decisión.

Por estos motivos, un eventual castigo para Junior Fernandes será evaluado durante la semana.