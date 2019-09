Kaplún: Buscamos con Conmebol que la U juegue ante Universidad de Concepción en el Nacional

Marcos Kaplún, director de la ANFP, confirmó a Al Aire Libre en Cooperativa que se jugarán en el Estadio Nacional los partidos de Universidad de Chile frente a Deportes Iquique, Everton y O'Higgins, aunque mostró su preocupación por el duelo ante Universidad de Concepción, todo esto debido a la disputa de la final de la Copa Libertadores en el recinto, el próximo 23 de noviembre.

"Desde hace varios meses, la ANFP está trabajando con Universidad de Chile y con la Conmebol, y yo les puedo decir que hasta este momento todos los partidos están reprogramados en el Estadio Nacional y solo hay un partido, frente a Universidad de Concepción, que no tiene fecha asegurada en el Nacional", aseguró antes del duelo de los "azules" frente a Unión Española en Santa Laura.

Sobre el partido ante el "Campanil" que en primera instancia está agendado para el 10 de noviembre, Kaplun dijo que "estamos haciendo un esfuerzo especial para que ese compromiso se juegue en el Estadio Nacional porque la U tiene presentado como estadio alternativo el 'Ester Roa' de Concepción. Entonces, cómo va a ir a jugará allá ese partido frente a U. de Concepción".

Finalmente, el directivo sostuvo que "no sé si la U maneja otras opciones, solo sé que la ANFP está haciendo todo lo posible con la Conmebol para que pueda jugar todos sus partidos en el Nacional", añadiendo que "no debería haber quejas de otros clubes, ya que estos duelos no están dentro de las últimas tres fechas. Normalmente son las últimas tres fechas las que se juegan a la misma hora".

Universidad de Chile jugará frente a los "Dragones Celestes" por la fecha 24 se disputará el jueves 17 de octubre, el choque ante los viñamarinos por la jornada número 25 será el lunes 21 y contra los rancagüinos por la fecha 27, jugarán el jueves 31, todo esto confirmado a mitad de semana por la federación.