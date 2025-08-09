Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

La decisión que podría definir el futuro de Rodrigo Contreras en la U de Chile

El atacante argentino quedó relegado para el duelo ante Unión Española, pese a estar disponible físicamente.

Foto: Photosport La decisión que podría definir el futuro de Rodrigo Contreras en la U de Chile
Magdalena López Castro
Universidad de Chile tiene todo listo para recibir a Unión Española este viernes 9 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. El cuadro azul saltará con sus mejores piezas, pero sorprende una ausencia entre los titulares, que 

Se trata de Rodrigo Contreras, quien pese a estar completamente disponible para Gustavo Álvarez, tendrá que conformarse con comenzar el partido desde la banca de suplentes. La decisión del técnico argentino genera dudas sobre el futuro del atacante en el Romántico Viajero.

🤔 ¿Por qué Contreras perdió la titularidad en la U?

La razón es netamente deportiva según el cuerpo técnico azul. Si bien fue titular en la caída 1-0 ante Cobresal, esta vez Álvarez optó por darle prioridad a Lucas Di Yorio, quien curiosamente está lesionado de su rodilla izquierda pero igual le ganó la pulseada al argentino.

Los números entre ambos atacantes están parejos en esta temporada:

Lucas Di Yorio:

  • 27 partidos disputados

  • 7 goles anotados

  • 0 asistencias

Rodrigo Contreras:

  • 28 partidos jugados

  • 8 goles convertidos

  • 2 asistencias entregadas

💰 ¿Qué pasa con el futuro de Contreras en Universidad de Chile?

El panorama se complica para el oriundo de Tucumán. El atacante está a préstamo desde Deportes Antofagasta hasta fines de 2025, con una opción de compra fijada en 1.450.000 dólares por el 70% de su carta.

Para convencer a la dirigencia azul de ejecutar la compra, Contreras necesita demostrar que puede ser útil cuando le toque ingresar. Por lo que de ingresar este sábado, su rendimiento ante los hispanos será clave para ganarse un lugar en los planes futuros del club.

