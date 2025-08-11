La perla uruguaya que llegó hace 5 días a Independiente, ya jugó como titular e intimida a la U de Chile

Independiente de Avellaneda es el próximo rival de la U de Chile en la Copa Sudamericana. El Rojo quiere conquistar el trofeo y por ello contrató a 7 refuerzos.

El último de ellos llegó hace 5 días y le bastaron solo 3 entrenamientos para ganarse una camiseta de titular y debutar frente a River Plate.

Hablamos del delantero uruguayo Matías Abaldo, de 21 años, Campeón Mundial Sub 20 en 2023 y quien ya se llevó una ovación en su primer partido en el Libertadores de América.

La confianza depositada por el DT de Independiente, Julio Vaccari, no fue casualidad. Abaldo había seguido al pie de la letra las indicaciones recibidas apenas firmó: "Julio me dijo que me suelte completamente, que no tenga vergüenza y que sea atrevido", reveló el jugador tras estampar su firma. Esas palabras se tradujeron en una performance que devolvió dinamismo al ataque del Rojo.

⚽ ¿Cómo le fue a Abaldo en su debut ante River?

El uruguayo jugó 75 minutos como falso nueve, posición poco habitual para un extremo natural. Aportó velocidad, intensidad y precisión en el pase (17 de 20 aciertos, 85% de efectividad). Tuvo una chance clara frente a Armani que definió con la zurda, pero el arquero millonario contuvo el disparo.

❌ ¿Qué jugada polémica protagonizó el debutante?

A los 6 minutos del segundo tiempo, Abaldo participó en la jugada que derivó en el gol anulado de Montiel. El uruguayo quedó en posición adelantada al momento del pase, frustrando el tanto que hubiera significado la victoria del Rojo ante su clásico rival.

📈 ¿Qué aportó al funcionamiento del equipo?

"Él fue quien mejor se adaptó a la estrategia que armamos para lastimar a River", destacó Vaccari. Abaldo otorgó la frescura ofensiva que necesitaba Independiente, con desmarques inteligentes, mayor dinámica en ataque y una influencia directa que contrastó con el bajo rendimiento de Ávalos.

🏟️¿Cuándo juegan U de Chile vs Independiente por Copa Sudamericana?

Esta semana se juegan los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo entre la U de Chile e Independiente está pactado para este miércoles 13 de agosto.

📆13 de agosto de 2025

⏰20:30 horas

🏟️Estadio: Nacional, Ñuñoa.

📡 ¿Quién transmite U de Chile vs Independiente?

El Duelo entre U de Chile e Independiente será transmitido de forma exclusiva por DSports y será posible verlo solo a través de la señal de Directv y en su plataforma de streaming DGO.